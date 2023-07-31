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17:45, 31 июля 2023Силовые структуры

В России арестованы активы украинского олигарха за финансирование ВСУ и «Азова»

Суд арестовал российские активы украинского бизнесмена Ахметова за помощь ВСУ

Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / imago stock&people / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы арестовал российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в финансировании терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение о наложении обеспечительных мер на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, акции компании «Белгородметаллоснаб» и пансионата «Горняк», несколько автомобилей и банковские счета с десятками миллионов рублей принято по ходатайству следствия.

Активы принадлежат российской компании «Метинвест Евразия», входящей в бизнес-империю украинского олигарха. В СКР считают, что со счетов российской «дочки» шли средства на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Дело Ахметова будет заочно рассмотрено 2-м Западным окружным военным судом, который, очевидно, примет решение о конфискации его российских активов в счет возмещения ущерба от преступления.

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    Любовь Ширижик
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