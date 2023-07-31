Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша

Запад подталкивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) к ведению «самоубийственного» наступления, поскольку очень боится проиграть на Украине. Такое мнение выразил в разговоре с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.

Он заявил, что ВСУ начали контрнаступление, используя обученные и вооруженные НАТО подразделения. При этом Запад активно подгонял Киев по срокам. Это не привело к желаемому результату, украинские военные «не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск», отметил эксперт.

Миршаймер пояснил, что союзники Украины боятся, что если ВСУ не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, то общественная поддержка иссякнет, что приведет к проигрышу Украины и Запада.

Ранее стало известно об опасениях Запада из-за медленного темпа контрнаступления ВСУ. Американский чиновник рассказал The Washington Post, что Вашингтон обучил бойцов ВСУ комплексным наступательным маневрам и предоставил оборудование для разминирования, однако США не приуменьшают того, что ситуация с контрнаступлением ВСУ очень сложная.