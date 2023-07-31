Ценам на газ в Европе предрекли резкое падение

Bloomberg: цены на газ в Европе могут упасть на 30 процентов в июле

По итогам июля цены на газ в Европе могут рухнуть примерно на 30 процентов — поспособствует снижение производства в регионе и высокие запасы топлива в местных газовых хранилищах на уровне 85 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала года газ подешевел более чем на 65 процентов, даже несмотря на резкий скачок стоимости в июне из-за жары и перебоев с поставками из Норвегии. Такая тенденция свидетельствует об ослаблении газовой нагрузки на регион, подчеркивает агентство.

Тем не менее риски скачков стоимости топлива остаются. К росту цен могут привести новые перебои с поставками, холодная зима или усиление конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) с азиатскими странами. На момент написания материала сентябрьские фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE по индексу хаба TTF прибавили за день 3,2 процента, достигнув 319 долларов за тысячу кубометров.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), Европа успешно пройдет новый отопительный сезон без поставок из России в том случае, если грядущая зима не будет экстремально холодной, а поставщики сжиженного газа (СПГ) будут стабильно выполнять контрактные обязательства.