Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

В Тюменской области женщина ослепла на один глаз после ссоры с дворником

В Ишиме Тюменской области женщина ослепла на один глаз в результате нападения молодой девушки. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Конфликт случился в квартире местной жительницы, куда пришла девушка и дважды ударила хозяйку кулаком в глаз. Пострадавшую доставили в областную больницу №4, но врачи заявили, что помочь ей не могут, так как в учреждении нет необходимых специалистов. На следующий день женщину отвезли в Тюмень, где ей сделали операцию, но восстановить зрение не удалось.

Напавшую на нее девушку допросили. Она пояснила, что действовала в интересах знакомой, работающей дворником, с которой у пострадавшей произошел конфликт.

Суд приговорил напавшую к двум годам лишения свободы условно. Она также должна выплатить ослепшей женщине 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.