Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:16, 31 июля 2023Силовые структуры

Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

В Тюменской области женщина ослепла на один глаз после ссоры с дворником

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Ишиме Тюменской области женщина ослепла на один глаз в результате нападения молодой девушки. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Конфликт случился в квартире местной жительницы, куда пришла девушка и дважды ударила хозяйку кулаком в глаз. Пострадавшую доставили в областную больницу №4, но врачи заявили, что помочь ей не могут, так как в учреждении нет необходимых специалистов. На следующий день женщину отвезли в Тюмень, где ей сделали операцию, но восстановить зрение не удалось.

Напавшую на нее девушку допросили. Она пояснила, что действовала в интересах знакомой, работающей дворником, с которой у пострадавшей произошел конфликт.

Суд приговорил напавшую к двум годам лишения свободы условно. Она также должна выплатить ослепшей женщине 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

    Назван лучший способ сдачи жилья в аренду

    ФБР уличили в работе против американцев

    В Северной Корее спели SHAMAN и Газманова

    Державшего россиянку в плену 14 лет обвинили в убийстве

    Два поселка в приграничном российском регионе попали под обстрел ВСУ

    Названы способы полноценно отдохнуть в отпуске

    В Грузии возобновился протест против прибытия круизного лайнера с россиянами

    «Бэтмен» проехал на электросамокате по набережной в Москве и попал на видео

    Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости