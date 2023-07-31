В ЛНР сообщили о трудностях ВСУ с доступом в интернет из-за российской РЭБ

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ не могут выйти в интернет через Starlink из-за РЭБ РФ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском тактическом направлении испытывают трудности с выходом в интернет через спутники Starlink, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, это стало известно после анализа переговоров бойцов ВСУ. Связывают трудности украинских солдат с работой войск радиоэлектронной борьбы России, которые начали глушить связь компании SpaceX.

Ранее глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские военные пресекли попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении. По его словам, мотострелки отбили атаки украинской армии в районе Приютного и Работино.