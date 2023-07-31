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05:47, 31 июля 2023Бывший СССР

Российские военные пресекли попытки ВСУ провести разведку боем

МО: ВС РФ пресекли попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / globallookpress.com

Российские военные пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Как сообщил Чехов, мотострелковые подразделения группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» пресекли две попытки провести разведку боем около Приютного и Работино. В результате украинские военные отступили, понеся потери в живой силе.

Помимо этого, российские бомбардировщики, штурмовики и вертолеты поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.

Ранее Олег Чехов сообщил, что российские военные уничтожили военную технику ВСУ на запорожском направлении. Украинская армия лишилась, в частности, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и танка Leopard в районе Работино.

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    Марина Совина
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