Российские военные пресекли попытки ВСУ провести разведку боем

МО: ВС РФ пресекли попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

Российские военные пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Как сообщил Чехов, мотострелковые подразделения группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» пресекли две попытки провести разведку боем около Приютного и Работино. В результате украинские военные отступили, понеся потери в живой силе.

Помимо этого, российские бомбардировщики, штурмовики и вертолеты поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.

Ранее Олег Чехов сообщил, что российские военные уничтожили военную технику ВСУ на запорожском направлении. Украинская армия лишилась, в частности, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и танка Leopard в районе Работино.