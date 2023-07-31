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12:15, 31 июля 2023Силовые структуры

Мужчина избил и изнасиловал россиянку в лесу

В Петербурге мужчина избил и изнасиловал девушку в лесу

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Петербурге мужчина избил и изнасиловал в лесу девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, потерпевшая рассказала, что утром 29 июля малознакомый мужчина напал на нее и надругался в лесополосе. На следующий день силовики задержали фигуранта.

Против него составили протокол об административном правонарушении и поместили в служебное помещение для задержанных.

Выяснилось, что нападавший уже был судим. Один раз — за незаконное производство наркотиков, а второй — за насильственные действия сексуального характера.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Екатерина Власова
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