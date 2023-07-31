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12:24, 31 июля 2023Интернет и СМИ

В епархии опровергли данные о разрушении колокольни после бури в Челябинске

В Челябинской епархии опровергли данные о рухнувшей после бури колокольне храма

Фото: Igor Oleynick / Wikimedia Commons

30 июля в паблике «Мой Православный Миасс» во «ВКонтакте» появилось сообщение, что после сильнейшей бури рухнула колокольня Свято-Симеоновской церкви в Челябинске. Однако информация не подтвердилась.

В комментариях пользователи заверили, что опубликованная информация является фейком.

«В последнее время группа опустилась до откровенных фейков. Интересно, с чем это связано?» — написал Александр Сергеев.

«Информации о буре тоже нет. Бред, товарищи», — добавил Илья Шамрай.

Данные о разрушении колокольни также опровергла пресс-служба Челябинской епархии, отметив, что поводом для поста в социальных сетях стала информация 130-летней давности, когда в 1889 году сильнейшая буря действительно повредила крышу и колокольню Свято-Симеоновского собора.

«Крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии!» — говорится в сообщении епархии. В пресс-службе также заявили, что администратор сообщества пытается повысить посещаемость группы за счет подобной информации.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ. Ряд региональных изданий передали сообщение пресс-службы епархии о том, что информация является недостоверной.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Варвара Кошечкина
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