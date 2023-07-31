По всей Украине объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины в ночь на 31 июля

Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным издания «Страна.ua», в ночь на 31 июля в Харькове прогремело несколько взрывов. Также режим воздушной тревоги объявлен в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

В ночь на 30 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Сообщалось, что в Днепропетровской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что Воздушные силы Украины заявили об угрозе использования ударных беспилотников в Херсонской области.