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00:45, 31 июля 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины в ночь на 31 июля
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Alex Babenko / Reuters

Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным издания «Страна.ua», в ночь на 31 июля в Харькове прогремело несколько взрывов. Также режим воздушной тревоги объявлен в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

В ночь на 30 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Сообщалось, что в Днепропетровской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что Воздушные силы Украины заявили об угрозе использования ударных беспилотников в Херсонской области.

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    Марина Совина
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