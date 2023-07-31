Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:39, 31 июля 2023Россия

Российская студентка перепутала военкомат с банком и пыталась его поджечь

Shot: студентка из Омска приняла военкомат за банк и пыталась его поджечь

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Студентка из Омска перепутала здание банка с военкоматом и пыталась поджечь его по указу мошенников. Они сказали 21-летней девушке, что по указанному адресу находится кредитно-финансовая организация, передает Telegram-канал Shot.

Ученице педагогического колледжа позвонили 31 июля и рассказали, что злоумышленники взяли кредит на ее имя и похитили деньги, она приняла это за правду. Неизвестные предложили девушке отомстить — прийти к зданию банка на улице Пушкина и устроить поджог. На самом деле, по указанному адресу находился военный комиссариат, однако российская студентка, по ее словам, не поняла этого и все равно попыталась устроить пожар.

Она достала бутылку с жидкостью для розжига, но ее вовремя перехватили сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее за попытку поджога военкомата задержали пенсионера в Архангельской области. Некий куратор убедил мужчину, что в здании находятся люди, принимавшие участие в государственной измене.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, повышение цен на автомобили и цифровой рубль: что изменится в России с 1 августа?

    Мужчина поджег двери военкомата и пытался протаранить ворота на машине

    В ВОЗ отметили значительный успех России в борьбе с курением

    В США назвали сумму прямой бюджетной поддержки Украины

    В США признали отставание от России в производстве ледоколов для Арктики

    Российская студентка перепутала военкомат с банком и пыталась его поджечь

    Американский суд перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину

    Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

    Разведчик рассказал о попытках ВСУ помешать продвижению российских военных в ДНР

    На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости