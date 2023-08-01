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08:53, 1 августа 2023Культура

«Барби» и «Оппенгеймера» предложили разрешить к показу в России

Даванков предложил показывать «Барби» и «Оппенгеймера» без ведома владельцев

Фото: MAJA SMIEJKOWSKA / REUTERS

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить показ иностранных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия владельцев прав на кинокартины. Об этом сообщают РИА Новости.

«Прошу Вас <…> оценить целесообразность разработки постановления правительства РФ, предусматривающего введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как "Барби" и "Оппенгеймер"», — указано в обращении.

Даванков добавил, что инициатива необходима к рассмотрению для поддержки российских кинотеатров и спасения их от закрытия, так как их выручка в 2023 году упала в сравнении с 2019 годом на 57,2 процента.

Ранее иностранцев удивила любовь россиян к «Барби» вопреки невозможности показа фильма в связи уходом киностудий после начала спецоперации. Они отметили, что жители России одеваются в розовое и устраивают тематические вечера в эстетике фильма.

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    Александра Синицына
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