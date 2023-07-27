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20:49, 27 июля 2023Ценности

Иностранцы удивились любви россиян к «Барби» вопреки невозможности показа фильма

Insider: иностранцы удивились массовой симпатии россиян к эстетике куклы Барби
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: фильм «Барби»

Иностранцы удивились любви россиян к фильму «Барби» вопреки невозможности его показа в стране. Соответствующий материал появился на сайте издания Insider.

Мировая премьера упомянутой киноленты состоялась в пятницу, 21 июля. Однако у россиян нет возможности ее посмотреть, поскольку Warner Bros. и другие киностудии покинули страну, когда в феврале 2022 года началась специальная военная операция (СВО) на Украине. Однако, по мнению журналистов издания, россияне делают все возможное, чтобы выразить свою массовую симпатию к кукле Барби, одеваясь в розовые наряды и устраивая мероприятия, соответствующие тематике и эстетике фильма.

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Авторы статьи обратили внимание на пост телеведущей Ксении Собчак, который она разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В нем журналистка рассказала, что она уже посмотрела фильм, но не уточнила — в кинотеатре или у себя дома. Вдобавок эксперты напомнили о том, что недавно депутаты партии «Единая Россия» также были замечены в Госдуме в розовой одежде.

При этом отмечается, что в 2002 году Министерство образования России в рамках заботы о психическом здоровье детей собиралось запретить к продаже куклу Барби наряду вместе с другими иностранными игрушками. Также данное предложение рассматривалось в 2016 году. По мнению инициаторов, кукла Барби оказывает вредное воздействие на психику девочек, побуждая их к потребительству и влечению к противоположному полу.

Ранее сообщалось, что в России принялись скупать детские куклы Барби производства американской компании Mattel. Аналитики платформы «Авито Товары» обратили внимание на повышение спроса на упомянутую игрушку среди покупателей — в частности, продажи упомянутых вещей в июле 2023 года выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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    Карина Черных
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