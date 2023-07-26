Депутатов Госдумы заметили в розовой одежде после премьеры фильма «Барби»

Депутаты партии «Единая Россия» появились на заседании в Госдуме в розовых нарядах

Депутаты партии «Единая Россия» появились в Госдуме в розовой одежде после премьеры фильма «Барби», мировой показ которого состоялся 21 июля. Соответствующий пост опубликовала депутат Мария Василькова в своем Telegram-канале.

Так, на размещенном фото можно заметить, что государственные деятели Татьяна Буцкая и Екатерина Харченко посетили заседание в платьях розового цвета. При этом Василькова выбрала нежно-розовый костюм, состоящий из брюк и жакета, и атласную кофту в тон.

В то же время Рима Баталова и Татьяна Соломатина предпочли появиться в классическом костюме и платье в бело-бежевых тонах.

В апреле российский стилист и телеведущий Влад Лисовец раскрыл способ носить розовую одежду после 40 лет. Эксперт пояснил, что наряды указанной расцветки можно носить в зрелом возрасте. Однако для этого следует развиваться и иметь соответствующий настрой.