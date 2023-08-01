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13:03, 1 августа 2023Мир

В МИД прокомментировали возможную эвакуацию россиян из Нигера

МИД РФ: посольство проверяет информацию в связи с возможной эвакуацией из Нигера

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

У России нет посольства в Нигере, взаимодействием с этой страной занимается российская дипмиссия в Мали. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Ленте.ру» возможную эвакуацию россиян из Нигера, где произошел государственный переворот.

«Оно (посольство в Мали) сейчас проверяет информацию», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что Италия и Франция начали эвакуацию своих граждан из Нигера в связи с произошедшим в этой стране госпереворотом. Сообщалось, что французские власти также работают над эвакуацией граждан из других европейских стран.

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В ночь на 27 июля нигерские военные объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. 30 июля протестующие, поддержавшие мятежников, попытались поджечь посольство Франции.

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    Валентина Шварцман
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