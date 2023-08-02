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22:46, 2 августа 2023Россия

Угрожавший оружием в московской поликлинике мужчина был пьян

Мужчина, ворвавшийся в московскую клинику с оружием в руках, был пьян

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Неизвестный мужчина, угрожавший пневматическим пистолетом сотрудникам московской поликлиники, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал, а сам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел ранее в среду, 2 августа. Мужчина ворвался в московскую поликлинику, расположенную на улице Стромынка. Он стал угрожать людям оружием, после чего сбежал.

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    Марина Совина
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