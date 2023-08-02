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15:43, 2 августа 2023Моя страна

Новый вид оленей начал расселяться по Приморью

В нацпарке «Земля леопарда» рассказали о расселении водяных оленей по Приморью

Фото: Altaileopard / Wikimedia Commons / Public domain

В Приморском крае впервые зафиксировано ДТП с водяным оленем, что, по мнению ученых, свидетельствует о том, что охраняемый в нацпарке «Земля леопарда» редкий олень активно расселяется в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка.

Отмечается, что водяной олень — небольшое копытное семейства оленевые, которое обитает в основном в низовьях реки Янцзы в Китае и на Корейском полуострове. Самцы этого вида не носят рога, но у них есть длинные клыки.

Необычное животное впервые было зафиксировано в России в 2019 году на южном участке национального парка «Земля леопарда». Сделанное учеными описание послужило обоснованием для включения водяного оленя как нового вида в фауну Российской Федерации, а затем и в Красную книгу Приморского края. Гибель оленя на дороге подтверждает рост поголовья и расширение ареала на север.

«Это взрослый самец, скорее всего уже «на склоне лет». В Южной Корее такие ДТП происходят довольно часто, поскольку численность водяного оленя там высока. И данный случай на территории России как раз можно считать показателем активного расселения животного на новые территории», – рассказала Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

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