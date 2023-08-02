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20:42, 2 августа 2023Силовые структуры

Россиянин торговал похищенными у многодетных матерей детьми и попал в колонию

В Ростовской области суд дал мужчине 6 лет тюрьмы за похищение и торговлю детьми

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Ростовской области приговорил 29-летнего жителя Воронежской области к шести годам колонии строгого режима за похищение детей и торговлю ими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2021 году мужчина вместе с двумя жителями города Шахты воровал детей у многодетных матерей, находящихся в трудном материальном положении, а потом продавал их. Они вводили женщин в заблуждение, уверяя, что детей надо передать сотрудникам органов опеки на фоне ненадлежащих условий содержания и проживания, а потом заставляли их подписать документы для придания законности этой деятельности.

Таким образом они похитили двух детей 7 лет и 10 месяцев и продали их семьям, проживающим в Свердловской и Ульяновской областях. Полиции удалось вернуть детей родителям.

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    Варвара Митина
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