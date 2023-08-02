США пригласили нового главу МИД КНР в гости после таинственной смены министра

The Hill: США пригласили нового главу МИД КНР в гости после смены министра

По словам представителя Госдепартамента Мэтта Миллера, США пригласили недавно назначенного министра иностранных дел Китая Ван И в гости спустя неделю после того, как Китай сместил с этого поста Цинь Гана. Об этом пишет The Hill.

На пресс-брифинге Миллер подтвердил, что США направили Ван И приглашение — при этом ранее такое же предложение было сделано Цинь Гану, занимавшему пост главы МИД КНР последние семь месяцев. Вопрос о том, принял ли новый министр приглашение, Миллер предложил перенаправить в Пекин. Так или иначе, в США ожидают, что поездка нового министра в Вашингтон состоится, хотя дата ее проведения пока не определена.

Экс-глава ведомства не появлялся на публике почти месяц. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а в конце месяца был таинственно смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана.

