Появилось первое обращение МИД Китая после таинственной смены министра

Появилось обращение МИД КНР после таинственной смены главы ведомства Цинь Гана

Внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало первое обращение его нового главы Ван И после таинственной смены министра — раньше этот пост занимал Цинь Ган. Документ опубликован на сайте МИД КНР.

«Если двигаться по великому пути, то Поднебесная становится всеобщим достоянием. Под сильным руководством КПК дипломатия нашей страны придерживается миссии осуществления великого возрождения китайской нации», — говорится в сообщении. Никаких упоминаний Цинь Гана в документе нет.

Экс-глава ведомства не появлялся на публике почти месяц. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а в минувший вторник был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана.