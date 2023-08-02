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23:24, 2 августа 2023Мир

Полиция Вашингтона прокомментировала информацию о вооруженном в здании Конгресса

Полиция Вашингтона: вооруженного в здании Конгресса обнаружить не удалось

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Представитель полицейского управления Вашингтона Хью Кэру прокомментировал информацию о вооруженном человеке в комплексе зданий Конгресса США. Его слова передает ТАСС.

По словам Кэру, накануне полицейские получили звонок о вооруженном человеке. «Похоже, что это ложное сообщение. Пострадавших и стрелка не обнаружили», — сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция Капитолия проверяет полученное сообщение о вооруженном человеке в здании Конгресса США. Всех, кто находится здании, попросили найти укрытие.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Полиция смогла вытеснить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.

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    Марина Совина
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