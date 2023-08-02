Полиция сообщила о возможном нахождении вооруженного человека в здании Конгресса

Полиция Капитолия сообщила об обысках в зданиях Конгресса США

Полиция Капитолия проверяет полученное сообщение о вооруженном человеке в здании Конгресса США. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Всех, кто находится здании, просят найти укрытие. «Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах», — говорится в заявлении. Уточняется, что сообщение о стрелке поступило по номеру экстренных служб 911.

22 июля российские силовики взяли штурмом здание в подмосковном поселке Шервуд, где засел вооруженный мужчина в балаклаве. Отмечалось, что захвативший здание человек с оружием кричал, что только что вернулся с полей специальной военной операции. Он пытался удержать в заложниках полицейского и сотрудника ЧОП, но им удалось покинуть дом. При штурме дома силы СОБР применили газ.

Сообщалось, что дом площадью более тысячи квадратных метров ранее выставили на продажу за 1 миллиард рублей. Бывшим владельцем коттеджа был экс-президент Украины Виктор Янукович.

