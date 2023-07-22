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16:02, 22 июля 2023Силовые структуры

Применен газ при штурме захваченного вооруженным мужчиной дома в Шервуде

СОБР применил газ при штурме захваченного вооруженным мужчиной дома в подмосковном Шервуде

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Силы СОБР применил газ при штурме дома в подмосковном дома в подмосковном поселке Шервуд, захваченного вооруженным мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«СОБР применил газ при штурме в Шервуде — вооруженного захватчика пытаются выкурить из дома», — говорится в публикации.

Отмечается, что дом площадью более тысячи квадратных метров ранее выставили на продажу за 1 миллиард рублей. Бывшим владельцем коттеджа был экс-президент Украины Виктор Янукович, а его нынешняя хозяйка Лариса В. на данный момент находится за границей.

Ранее силовики начали штурм здания в подмосковном поселке, где засел вооруженный мужчина в балаклаве. Отмечалось, что захвативший здание мужчина с оружием кричал, что только что вернулся с полей специальной военной операции. Он пытался удержать в заложниках полицейского и сотрудника ЧОП, но им удалось покинуть дом.

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    Глеб Бажуткин
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