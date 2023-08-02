В Москве учредили новый знак отличия

Собянин учредил знак отличия «За развитие московского спорта»

Правительство Москвы учредило знак отличия «За развитие московского спорта». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новый знак отличия учредили в честь столетия московского спорта, соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин.

Им будут награждать тех, кто внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также не менее двух лет участвовал в формировании спортивной инфраструктуры столицы и способствовал повышению доступности спортивных услуг. Вместе со знаком отличия награжденным вручат премию в размере 100 тысяч рублей.

Знак будет выполнен из металлов золотого и серебряного цвета. На его лицевой стороне разместят надпись «За развитие московского спорта» и изобразят святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. На оборотной стороне появится надпись «Правительство Москвы».

Ранее Собянин сообщил, что в московском районе Перово завершилась реконструкция исторического спортивного стадиона «Авангард». В масштабном спорткомплексе разместили спортивные площадки, фитнес-зоны, скейт-парк, павильоны для занятий гимнастикой и другие пространства.