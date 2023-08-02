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12:23, 2 августа 2023Россия

В Москве учредили новый знак отличия

Собянин учредил знак отличия «За развитие московского спорта»

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Правительство Москвы учредило знак отличия «За развитие московского спорта». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новый знак отличия учредили в честь столетия московского спорта, соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин.

Им будут награждать тех, кто внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также не менее двух лет участвовал в формировании спортивной инфраструктуры столицы и способствовал повышению доступности спортивных услуг. Вместе со знаком отличия награжденным вручат премию в размере 100 тысяч рублей.

Знак будет выполнен из металлов золотого и серебряного цвета. На его лицевой стороне разместят надпись «За развитие московского спорта» и изобразят святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. На оборотной стороне появится надпись «Правительство Москвы».

Ранее Собянин сообщил, что в московском районе Перово завершилась реконструкция исторического спортивного стадиона «Авангард». В масштабном спорткомплексе разместили спортивные площадки, фитнес-зоны, скейт-парк, павильоны для занятий гимнастикой и другие пространства.

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    Варвара Родикова
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