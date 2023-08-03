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10:05, 3 августа 2023Силовые структуры

88-летняя пенсионерка из Подмосковья отдала аферистам 10 миллионов рублей

Мошенники выманили у 88-летней пенсионерки из Подмосковья 10 млн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Мошенники обманули 88-летнюю пенсионерку из Подмосковья и выманили у нее 10 миллионов рублей, обещая льготу за статус ребенка войны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Утром 1 августа женщине позвонил аферист и под видом полицейского сообщил, что ее зять сбил ребенка на дороге. За спасение родственника пенсионерку вынудили отдать один миллион рублей.

После этого к ней приехал мошенник и предложил вернуть часть денег, если она напишет заявление на получение статуса ребенка войны. При этом доверчивая женщина показала ему свои сбережения и, пока она отвлеклась на написание фейковой бумаги, злоумышленник забрал коробку с 10,6 миллиона рублей и скрылся.

Вечером пенсионерку навестила дочь, которая узнала о мошенниках и хищении сбережений. Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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