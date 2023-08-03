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14:48, 3 августа 2023Силовые структуры

Пойманного на границе 19-летнего россиянина осудили на шесть лет за госизмену

Суд дал 6 лет за покушение на госизмену новосибирцу, задержанному ФСБ на границе

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Курский областной суд приговорил к шести годам лишения свободы 19-летнего жителя Новосибирска Данилу Бердюгина, пойманного на госгранице и собиравшегося воевать на стороне противника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Молодого человека признали виновным в приготовлении к госизмене и покушению на пересечение госграницы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судебный процесс, начавшийся 26 июля, проходил в закрытом режиме. Расследованием уголовного дела занималось ФСБ.

Курская область граничит с Украиной.

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    Любовь Ширижик
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