Главный тренер ПСЖ задумался об уходе из клуба

Marca: тренер ПСЖ Энрике задумался об уходе из клуба из-за ситуации с Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике задумался об уходе из клуба. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, основной причиной, по которой специалист может покинуть команду, является неопределенность в ситуации с форвардом Килианом Мбаппе. Отмечается, что на Энрике также может повлиять возможный уход из клуба его ассистента Рафаэля Поля и спортивного директора Луиса Кампоса.

Энрике возглавил ПСЖ 5 июля. Он сменил на посту француза Кристофа Гальтье. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось об испортившейся атмосфере в ПСЖ из-за ситуации с Мбаппе. Отмечалось, что в клубе уверены, что футболист хочет уйти бесплатно по окончании контракта в 2024 году, поэтому считают его предателем.