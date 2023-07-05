ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера

ПСЖ объявил о назначении Луиса Энрике новым главным тренером команды

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о назначении нового главного тренера. Об этом говорится в сообщении на сайте команды.

ПСЖ возглавит 53-летний испанский специалист Луис Энрике. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Энрике сменил на посту главного тренера 56-летнего француза Кристофа Гальтье. Контракт со специалистом был расторгнут досрочно. По информации Le Parisien, в качестве компенсации Гальтье получит шесть миллионов евро.

В январе 2023 года Энрике покинул сборную Испании после вылета команды с чемпионата мира на стадии 1/8 финала. Испанцы проиграли сборной Марокко в серии пенальти. Тренер известен по работе в «Барселоне». За три года он вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций и дважды завоевал титул чемпионов Испании.