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18:39, 5 июля 2023Спорт

ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера

ПСЖ объявил о назначении Луиса Энрике новым главным тренером команды

Фото: Julian Finney / Getty Images

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о назначении нового главного тренера. Об этом говорится в сообщении на сайте команды.

ПСЖ возглавит 53-летний испанский специалист Луис Энрике. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Энрике сменил на посту главного тренера 56-летнего француза Кристофа Гальтье. Контракт со специалистом был расторгнут досрочно. По информации Le Parisien, в качестве компенсации Гальтье получит шесть миллионов евро.

В январе 2023 года Энрике покинул сборную Испании после вылета команды с чемпионата мира на стадии 1/8 финала. Испанцы проиграли сборной Марокко в серии пенальти. Тренер известен по работе в «Барселоне». За три года он вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций и дважды завоевал титул чемпионов Испании.

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    Ксения Курашкина
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