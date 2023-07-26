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20:56, 26 июля 2023Спорт

Стало известно об испортившейся атмосфере в ПСЖ из-за трансфера Мбаппе

RMC Sport: атмосфера в раздевалке ПСЖ испортилась из-за ситуации с трансфером Мбаппе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стало известно об испортившейся атмосфере в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) из-за ситуации с трансфером нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает корреспондент RMC Sport.

По информации издания, катарские владельцы клуба недовольны заявлением капитана команды Маркиньоса, поддержавшего Мбаппе. Источники, близкие к раздевалке ПСЖ, утверждают, что игроки разрываются между желанием поддержать партнера по команде и позицией руководства, поэтому не могут расслабиться.

22 июля инсайдер Фабрицио Романо заявил, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер. В клубе уверены, что футболист хочет уйти бесплатно в 2024 году, поэтому считают его предателем. По этой причине форварда исключили из заявки на турне по Японии.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

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    Андрей Стрельцов
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