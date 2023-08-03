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13:52, 3 августа 2023Экономика

Украина резко снизила производство зерна

IGC: производство зерна на Украине упало на 37% с начала военного конфликта

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

С начала военного конфликта в конце февраля 2022 года объемы производства зерна на Украине сократились на 37 процентов и в новом сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 годов, скорее всего, упадут до 54,5 миллиона тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC).

Для сравнения, пиковых объемов производства зерна за последнее время Украина сумела достичь в сельскохозяйственном сезоне 2021-2022 годов — тогда суммарный показатель оказался на уровне 86,7 миллиона тонн. Однако уже к концу следующего сезона планка упала сразу на 25,6 миллиона тонн, составив 61,6 миллиона. В 2020-2021 годах объемы производства были на уровне 65,2 миллиона.

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Эксперты полагают, что негативная тенденция продолжится и в среднесрочной перспективе на фоне регулярных атак беспилотников на портовую инфраструктуру Одесской области после выхода России из зерновой сделки, а также дальнейшего сокращения посевных площадей местными агропредприятиями. Речь идет о вероятном сокращении объемов производства таких культур, как озимые пшеница, рожь и ячмень.

Ранее цены на пшеницу на Чикагской бирже вновь перешли к росту после замедления темпов в конце июля. В ходе торгов стоимость фьючерсных контрактов в моменте подскакивала на 4,9 процента и достигала отметки 6,84 доллара за бушель. Однако в среду, 2 августа, котировки слегка отыграли позиции и снизились примерно до 6,6 доллара. Скачки цен эксперты связали с недавними атаками беспилотников на инфраструктуру порта Измаил в Черном море, из-за которых поставки украинского зерна вновь оказались под угрозой срыва.

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    Анатолий Акулов
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