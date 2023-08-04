Россиянам предложили купить квартиры в стиле Барби

«Авито Недвижимость»: квартира в стиле Барби продается в Мурино

Среди городов России квартиру в стиле куклы Барби можно найти в городе Мурино Ленинградской области. Объект обойдется почти в четыре миллиона рублей. Пожить россиянам в подобных апартаментах предложили специалисты «Авито Недвижимости». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Квартира-студия в Мурино выполнена в светло-розовых и кремовых тонах. Еще одна похожая квартира находится в Кургане — а нее придется отдать 5,5 миллиона рублей. Там недавно сделали ремонт, обновив сантехнику и кухонный гарнитур. Топ-3 списка замкнула квартира в Казани, где для одной из комнат выбрали обои с принцессами. Такое жилье стоит почти 11,5 миллиона рублей.

Квартира в розовых тонах также находится в Москве и обойдется новым владельцам в 17,3 миллиона рублей. При этом в Башкортостане в стиле Барби оформили коттедж. За него попросили 9,8 миллиона рублей.

Ранее в США предложили арендовать особняк розового цвета, принадлежавший Барби из одноименного фильма. Объявление с предложением снять «кукольный» дом было опубликовано на сайте Airbnb. Необычный объект расположен в городе Малибу штата Калифорния.