Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:05, 4 августа 2023Среда обитания

Россиянам предложили купить квартиры в стиле Барби

«Авито Недвижимость»: квартира в стиле Барби продается в Мурино

Кадр: фильм «Барби»

Среди городов России квартиру в стиле куклы Барби можно найти в городе Мурино Ленинградской области. Объект обойдется почти в четыре миллиона рублей. Пожить россиянам в подобных апартаментах предложили специалисты «Авито Недвижимости». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Квартира-студия в Мурино выполнена в светло-розовых и кремовых тонах. Еще одна похожая квартира находится в Кургане — а нее придется отдать 5,5 миллиона рублей. Там недавно сделали ремонт, обновив сантехнику и кухонный гарнитур. Топ-3 списка замкнула квартира в Казани, где для одной из комнат выбрали обои с принцессами. Такое жилье стоит почти 11,5 миллиона рублей.

Материалы по теме:
50 оттенков розового. По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
50 оттенков розового.По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
22 июля 2023
Бескрайние сады, огромные дворцы и замки: в какой роскоши живет британский король Карл III
Бескрайние сады, огромные дворцы и замки:в какой роскоши живет британский король Карл III
3 мая 2023

Квартира в розовых тонах также находится в Москве и обойдется новым владельцам в 17,3 миллиона рублей. При этом в Башкортостане в стиле Барби оформили коттедж. За него попросили 9,8 миллиона рублей.

Ранее в США предложили арендовать особняк розового цвета, принадлежавший Барби из одноименного фильма. Объявление с предложением снять «кукольный» дом было опубликовано на сайте Airbnb. Необычный объект расположен в городе Малибу штата Калифорния.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    Начато расследование после взрыва газа в жилом доме в российском городе

    Фитнес-тренеры дали рекомендации для занятий в жару

    Врач предупредила об опасности запивания шашлыка холодными напитками

    Полковник назвал преимущества российских истребителей перед F-16

    В МАГАТЭ сообщили об отсутствии мин на крышах реакторов Запорожской АЭС

    Американские военные на Украине получат надбавку к зарплате

    Полиция установила личность похитителя сына владельца российской компании

    Названо предостережение Киева в адрес Запада

    11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости