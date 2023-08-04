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16:49, 4 августа 2023Ценности

Одна деталь на новом видео Виктории Бони смутила фанатов

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась новым видео и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась роликом, на котором она запечатлела себя сидящей на диване во время шопинга. На ней надет бежевый кроп-топ и блестящая юбка.

Однако поклонники обратили внимание на одну деталь в данной публикации. «Живот стал странный как подушка», «Я тоже живот втягиваю в последний момент», «Пузо, что ли. Вкусностей налопалась», «Живот выпирает некрасиво», «На последней секунде втягиваешь живот. Зачем? Вика, твои же слова — любить себя такой, какая ты есть», — возмущались они.

В июле Виктория Боня пожаловалась на шопинг в Италии. Знаменитость записала видео в сторис, в котором рассказала о походах по магазинам Милана. По ее словам, у нее почти случился нервный срыв из-за трудностей при выборе одежды.

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    Карина Черных
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