Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 4 августа 2023Бывший СССР

Использование Украиной второго эшелона войск объяснили

Капитан Дандыкин связал перегруппировку ВСУ с успехами армии РФ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют перегруппировку войск, перебрасывают их на Харьковское направление, используя второй эшелон. Это может быть связано с определенными успехами Российской армии. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Было два корпуса, один сгорел или, по крайней мере, был серьезно побит. Он был подготовлен для прорыва именно в Запорожском направлении, к Азовскому морю и дальше на Крым. Вот приготовили второй корпус, производят перегруппировку», — рассказал Дандыкин.

По его словам, определенные резервы ВСУ вынуждены перебрасывать на Харьковское направление, туда, где у армии России есть ряд успехов. Военный предположил, что Украина опасается перекрытия дороги на Харьков.

«Любая перегруппировка сейчас достаточно сложна ввиду нашего превосходства в воздухе, это чревато большими потерями», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области 10-й армейский корпус. Сражение за Работино идет в 2,5 километра от первой линии оборонительных укреплений России.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала второй эшелон войск. Почему ВСУ решили бросить в бой резервы?

    Курс евро поднялся до 104 рублей

    Российский заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру прямо в колонии

    В украинской разведке назвали ситуацию на фронте сложной

    Украинцев попросили меньше кайфовать

    В России объяснили попытки ВСУ атаковать Крым

    В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать военную базу в Новороссийске

    Врач предупредила о вреде ламинирования волос для некоторых людей

    Раскрыт простой способ удалить желтые пятна со шторы для душа

    Московская студентка пожаловалась на домогательства преподавателя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости