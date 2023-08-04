Использование Украиной второго эшелона войск объяснили

Капитан Дандыкин связал перегруппировку ВСУ с успехами армии РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют перегруппировку войск, перебрасывают их на Харьковское направление, используя второй эшелон. Это может быть связано с определенными успехами Российской армии. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Было два корпуса, один сгорел или, по крайней мере, был серьезно побит. Он был подготовлен для прорыва именно в Запорожском направлении, к Азовскому морю и дальше на Крым. Вот приготовили второй корпус, производят перегруппировку», — рассказал Дандыкин.

По его словам, определенные резервы ВСУ вынуждены перебрасывать на Харьковское направление, туда, где у армии России есть ряд успехов. Военный предположил, что Украина опасается перекрытия дороги на Харьков.

«Любая перегруппировка сейчас достаточно сложна ввиду нашего превосходства в воздухе, это чревато большими потерями», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области 10-й армейский корпус. Сражение за Работино идет в 2,5 километра от первой линии оборонительных укреплений России.