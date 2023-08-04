У россиян нашли 163 килограмма драгоценных металлов на миллионы рублей

В Талдоме суд дал условные сроки двум мужчинам за 163 кг золота и серебра

В Талдоме суд приговорил к условным срокам Михаила Седова и Эдуарда Сясина, которые незаконно кустарным способом произвели почти 163 килограмма серебра, золота и палладия на сумму более 7,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Седова лишили свободы условно на три года со штрафом 200 тысяч рублей, а Сясина — на два с половиной года с тем же штрафом в 200 тысяч рублей. Мужчин признали виновными в незаконном хранении и перевозке дргаметаллов и нарушении правил сдачи драгоценностей государству.

Суд установил, что с 2018 по 2020 год Седов и Сясин произвели непромышленным способом аффинажа драгоценные металлы общей массой почти 163 килограмма, а затем стали незаконно их хранить. Седов также организовал незаконную перевозку и хранение родия, палладия, серебра, платины, золота массой почти три килограмма и стоимостью около трех миллионов рублей. Все драгметаллы конфискованы в доход государства.

Ранее сотрудники ФСБ показали склады и пачки денег, принадлежащие контрабандистам, вывозившим из России редчайшие драгметаллы.