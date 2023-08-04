Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 4 августа 2023Силовые структуры

У россиян нашли 163 килограмма драгоценных металлов на миллионы рублей

В Талдоме суд дал условные сроки двум мужчинам за 163 кг золота и серебра

Фото: Zlaťáky.cz / Unsplash

В Талдоме суд приговорил к условным срокам Михаила Седова и Эдуарда Сясина, которые незаконно кустарным способом произвели почти 163 килограмма серебра, золота и палладия на сумму более 7,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Седова лишили свободы условно на три года со штрафом 200 тысяч рублей, а Сясина — на два с половиной года с тем же штрафом в 200 тысяч рублей. Мужчин признали виновными в незаконном хранении и перевозке дргаметаллов и нарушении правил сдачи драгоценностей государству.

Суд установил, что с 2018 по 2020 год Седов и Сясин произвели непромышленным способом аффинажа драгоценные металлы общей массой почти 163 килограмма, а затем стали незаконно их хранить. Седов также организовал незаконную перевозку и хранение родия, палладия, серебра, платины, золота массой почти три килограмма и стоимостью около трех миллионов рублей. Все драгметаллы конфискованы в доход государства.

Ранее сотрудники ФСБ показали склады и пачки денег, принадлежащие контрабандистам, вывозившим из России редчайшие драгметаллы.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме захотели сажать россиян в тюрьму за неявку по повестке при мобилизации

    Самая красивая стюардесса России раскрыла строгие правила внешнего вида

    Россиянам назвали дешевое средство для придания мягкости полотенцам

    Путин установил лимит бесплатных переводов самому себе

    Врачи развеяли миф о вреде одной популярной привычки

    Ослабленной экономике Китая предрекли новые проблемы

    В мире заявили о высоком риске распространения холеры

    Стало известно об адаптации Марио Фернандеса в «Зените»

    Стало известно о нежелании украинских дипломатов возвращаться на родину

    Врач рассказала о последствиях привычки пить кофе натощак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости