В Швейцарии назвали сумму заблокированных российских активов

В Швейцарии заявили о заморозке частных российских активов на $8,6 млрд

В настоящее время объем заблокированных в Швейцарии частных российских активов составляет 8,6 миллиарда долларов. Такую сумму назвал пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что с конца ноября 2022 года изменений в общем объеме не произошло. Дело в том, что постоянно появляются новые активы, которые подлежат заморозке, например, в качестве меры предосторожности, вместе с тем другие активы размораживаются. «Это связано с тем, что наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться», — заявил Майенфиш.

По его словам, Швейцария следит за обсуждением в Евросоюзе (ЕС) возможности использования активов Центробанка (ЦБ) в восстановлении Украины. Однако он не уточнил, пойдут ли швейцарские власти на такой шаг.

В ЕС же на начало июля было заблокировано российских активов на общую сумму 207 миллиардов евро. В это число также входят ценные бумаги ЦБ. Еврокомиссия продолжает работать над возможностью использования доходов от этих средств для Украины. По такой схеме европейские власти планируют получать до трех миллиардов евро на ежегодной основе.