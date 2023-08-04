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13:22, 4 августа 2023Среда обитания

Россияне оказались неспособны выплатить ипотеку без первоначального взноса

22% взявших ипотеку россиян без первоначального взноса не могут ее выплатить
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Многие россияне имели опыт с ипотекой без первоначального взноса, при этом значительная часть из них оказались неспособны справиться с выплатами. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты опросили три тысячи заемщиков. Более трети респондентов в прошлом оформляли ипотеку без первоначального взноса. 22 процента из них пожаловались, что не могут ее выплатить. Это связано с тем, что сумма первоначального взноса закладывается в стоимость кредита и делает его более дорогим в перспективе.

Еще 29 процентов участников опроса заявили, что собираются оформить такую ипотеку в ближайшее время, чтобы успеть до вступления в силу новых правил, введенных Центробанком. С 1 октября регулятор обяжет банки в шесть раз увеличить резервы под ипотеку с первоначальным взносом менее 10 процентов от стоимости квартиры. Мера должна охладить интерес кредитных организаций к таким программам.

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11 процентов считают ипотеку без первоначального взноса уловкой без выгоды для заемщика, а 21 процент хочет видеть более безопасную альтернативу для тех, кто не может накопить на первоначальный взнос. «Мы наблюдаем уже вторую волну ограничений в отношении ипотеки с пониженным первоначальным взносом или совсем без него. Такие ипотечные программы делают долговую нагрузку россиян неравномерной, и Центробанк стремится ее уравновесить», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Ранее эксперты рассказали о минусах ипотеки без первоначального взноса. В таких случаях страховка может оказаться дороже. Кроме того, банк может сократить срок ипотеки или ввести дополнительные условия.

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    Александра Качан
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