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09:59, 4 августа 2023Среда обитания

Россиянам напомнили об ипотеке без первоначального взноса

«Российская газета»: заемщики могут взять ипотеку без первоначального взноса

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На ипотеку без первоначального взноса приходится незначительная часть от общего числа сделок, однако такие программы существуют. О том, что россияне могут взять такой кредит на жилье, напомнили эксперты «Российской газеты».

Ипотеку без первоначального взноса начали выдавать в России в 2016 году, но популярностью продукт не пользуется. Управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко считает, что низкий спрос связан с введением повышенных коэффициентов на кредиты с небольшим взносом. Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков добавил, что в случае с такой ипотекой процентные ставки и требования банка к заемщику достаточно высоки. По данным компании, за год доля таких сделок не достигает одного процента от общего количества.

В корпорации «Мегалит» предупредили, что для заемщиков, желающих обойтись без первоначального взноса, страховка может оказаться дороже. Кроме того, банк может сократить срок ипотеки или ввести дополнительные условия вроде залога другого имущества и привлечения созаемщиков. Отмечается, что зачастую заемщику выгоднее взять потребительский кредит на первый взнос.

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В компании «Выберу.ру» фиксируют снижение спроса на ипотеку без первоначального взноса — за год показатель упал на 20 процентов. При этом эксперты считают, что полного отказа от таких кредитов в ближайшее время не произойдет. Спрос обеспечивают клиенты, не имеющие возможность накопить на первоначальный взнос и готовые пойти на невыгодные условия для покупки жилья.

По словам финансового директора Time Development Евгения Платонова, условия банков по первоначальному взносу не менее 20 процентов пока носят рекомендательный характер. В большинстве случаев застройщик может договориться с банком и субсидировать ставку, сократив первоначальный взнос практически до нуля. К примеру, существует беспроцентная рассрочка на первый взнос на срок до полугода. На долю сделок без первого взноса приходится 8-10 процентов, однако интерес заемщиков к таким программам растет.

Ранее эксперты ДОМ.РФ сравнили выгоду от аренды и покупки жилья в ипотеку. Согласно их данным, снимать квартиру становится выгоднее.

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    Александра Качан
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