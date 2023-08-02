Выгоду от аренды жилья и ипотеки сравнили

ДОМ.РФ: аренда жилья становится выгоднее ипотеки

Аренда жилья в России становится выгоднее, чем покупка с помощью ипотеки. Об этом сообщили эксперты ДОМ.РФ, их оценку рынка приводит «Российская газета».

В среднем по стране доля арендного платежа в ежемесячном доходе семьи из двух человек составляет 19 процентов, в то время как показатель по взятым в ипотеку новостройкам достигает 22 процентов, а по готовому жилью — 24 процентов. При этом средний ежемесячный арендный платеж меньше ипотечного на 4760 рублей за «первичку» и на 7323 рубля — за «вторичку».

Эксперты подробнее исследовали ситуацию в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Екатеринбурге. Наиболее значительный разрыв в арендном и ипотечном платежах оказался в столице: 50 тысяч рублей за съемное жилье, 68 тысяч за новостройку и 110 тысяч за «вторичку». Наименьшая разница между платежами за новую ипотечную квартиру и за аренду была зафиксирована в Воронеже — 3977 рублей.

За аренду московской семье приходится отдавать в среднем 24 процента дохода, за ипотеку на новую квартиру — 28 процентов, а за вторичную — 44 процента. В Екатеринбурге за аренду платят 15 процентов дохода, за новостройку — 25 процентов, за готовое жилье — 28 процентов. Меньше всего ипотека «давит» на семейный бюджет в Воронеже — новостройка обходится в 22 процента дохода, а «вторичка» — в 27 процентов, за аренду здесь приходится отдавать 17 процентов средств. В Петербурге показатели составляют 26, 35 и 17 процентов семейного дохода соответственно.

По словам директора по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероники Янушкевич, за последние годы привлекательность аренды по сравнению с ипотекой выросла. «Каждая пятая семья рассматривает аренду жилья как долгосрочное решение жилищного вопроса. Причины — произошедший рост стоимости жилья, с одной стороны, и относительно стабильный размер арендной платы из-за роста предложения — с другой», — рассказала эксперт.

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