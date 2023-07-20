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13:20, 20 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о рисках при сдаче жилья в аренду

РИА Новости: истекший договор найма следует продлить на год, иначе он станет бессрочным

Фото: Vinicius "amnx" Amano / Unsplash

Истекший договор найма помещения следует продлить на год, иначе он станет бессрочным, что чревато неудобствами для собственника квартиры. Об этом и других нюансах, позволяющих уберечь россиян от рисков при сдаче жилья в аренду, рассказали опрошенные агентством РИА Новости юристы.

Эксперты напомнили, что заключать договор с арендатором необходимо, так как устные договоренности никого ни к чему не обязывают. При этом договор аренды заключается только в отношении нежилых помещений или когда арендатором выступает юридическое лицо, а договор найма заключается между физическими лицами и в отношении жилого помещения.

Кроме договора найма юристы настоятельно рекомендовали подписать акт приема-передачи жилья, в котором перечисляется имущество, находящееся в квартире, и его состояние на момент передачи арендатору. Когда квартиросъемщик будет покидать помещение, для максимальной безопасности сторон необходимо будет заключить акт обратной передачи.

Специалисты предупредили, что на практике договор найма не всегда помогает предупредить разногласия — зачастую владельцы недвижимости используют типовой вариант из интернета, где не прописываются важные в конкретной ситуации вещи, а наниматель невнимательно читает условия договора. Кроме того, встречаются случаи, когда договор изначально является ничтожным, а следовательно, недействительным. Такое может происходить, например, по причине того, что его подписывает человек, который не имеет права этого делать, — не собственник жилья. «Так что обязательно смотрите, кто присутствует перед вами на момент заключения договора: собственник или такой же арендатор жилого помещения, как и вы, который лишь пересдает помещение в субаренду. В случае сдачи имущества в аренду не собственником смотрите, не истек ли у него срок договора аренды и может ли он сдавать имущество в субаренду, необходимо ли для этого согласие собственника, если да, то есть ли оно», — рассказали юристы.

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Кроме того, договор считается недействительным, если на момент подписания квартира, которую собирались сдавать в аренду, находилась в залоге либо под арестом. Для того чтобы избежать рисков в этом вопросе, специалисты посоветовали попросить у арендодателя предоставить выписку из ЕГРН.

Что касается срока договора найма, юристы рекомендовали владельцам жилья заключать с арендаторами только краткосрочный договор до года, а лучше на 11 месяцев, чтобы на съемщика автоматически не распространялось преимущественное право на заключение договора найма на новый срок. Они добавили, что стоит указать в договоре, что это право остается за собственником, если наниматель не нарушал указанные в договоре условия. Юристы также подчеркнули важность упоминания в договоре права досрочного расторжения договора — если такого пункта нет, то по своей инициативе владелец жилья сможет досрочно расторгнуть его только через суд.

В июле юрист Михаил Титов предупредил, что перед приглашением в съемную квартиру гостей нужно перечитать договор аренды.

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    Полина Кислицына
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