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13:42, 4 августа 2023Моя страна

На ремонт дворов в Калининграде потратят почти 200 миллионов рублей

В Калининграде на благоустройство дворов потратят свыше 190 млн рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Калининграде в 2023 году на благоустройство дворовых территорий выделили почти 200 миллионов рублей. О планах властей и стоимости работ рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего планируется отремонтировать 13 объектов около 29 многоквартирных домов. Предварительно стоимость работ оценили в 190,504 миллионов рублей.

«Из них: средства областного бюджета [составят] — 89,289 млн рублей; средства городского бюджета — 86,867 млн рублей; средства собственников — 14,348 млн рублей», — отметили в заявлении.

Пять из упомянутых объектов благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а еще восемь — за счет средств городского бюджета.

В городской администрации подчеркнули, что все работы планируется завершить в октябре-ноябре.

Ранее сообщалось, что в Анапе пройдет фестиваль уличного кино. Гостям и жителям города в день фестиваля обещают показать семь конкурсных работ молодых режиссеров.

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