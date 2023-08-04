Собянин рассказал о новых местах для пляжного отдыха в Москве

Собянин рассказал о развитии пляжного отдыха в Москве

В 2024 году Москве планируют открыть около десяти новых летних бассейнов. О развитии пляжного отдыха в городе рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Лето у нас короткое и часто довольно прохладное. Но это не снижает спроса на пляжный отдых, который всегда был популярен среди жителей столицы», — отметил градоначальник.

Этим летом зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале увеличилась в два раза, а в Нагатинской пойме появилась самая большая пляжная зона в Европе, рассчитанная на три тысячи человек — в ней разместили шесть открытых бассейнов. Также летние бассейны с подогревом появились в пяти городских парках и на двух фестивальных площадках.

Кроме того, в Москве продолжается благоустройство мест отдыха на берегу рек, озер, прудов и других водоемов. В прошлом году было приведено в порядок более десятка таких территорий, а в этом году планируют завершить в два раза больше проектов.

Так, комфортное пространство для отдыха появилось у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе Москвы, в Молжаниновском районе вблизи Синявинской улицы, в сквере на Белозерской улице на северо-востоке столицы, около Красного пруда на Чертановской улице. В «Печатниках» появился прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, зоны для отдыха и занятий спортом. В парке «Каскад Кировоградских прудов» на юге столицы обустроили площадки для отдыха с качелями и видом на пруды, разместили многофункциональную спортивную зону и расширили дорожно-тропиночную сеть.

Сейчас ведутся работы по благоустройству парка «Долгие пруды», территории у Черного и Белого озер в Косино-Ухтомском районе, сквера между Западным и Восточным мостами Сходненского канала по Лодочной улице. В каждом проекте стараются учесть потребности москвичей всех возрастов.

Ранее власти столицы отчитались о реконструкции двух водоемов в Аршиновском парке на юге столицы. Специалисты очистили и восстановили Верхний и Нижний Бехтеревские пруды.