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19:42, 4 августа 2023Силовые структуры

Россиянин жег провода на Вечном огне и попал под следствие

В Татарстане задержали мужчину за осквернение символа воинской славы России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане 52-летнего местного жителя задержали за осквернение мемориального комплекса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 июля пьяный фигурант пришел в Парк Победы в Зеленодольске и стал жечь на памятнике с Вечным огнем провода. Он планировал сдать их в пункт приема металла. Однако охранник парка заметил происходящее и сделал мужчине замечание. Россиянин ушел, но потом вернулся и продолжил противоправные действия. Тогда его оставили полицейские.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России») УК РФ. Фигурант признал вину.

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    Екатерина Власова
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