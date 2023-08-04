Россиянин жег провода на Вечном огне и попал под следствие

В Татарстане задержали мужчину за осквернение символа воинской славы России

В Татарстане 52-летнего местного жителя задержали за осквернение мемориального комплекса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 июля пьяный фигурант пришел в Парк Победы в Зеленодольске и стал жечь на памятнике с Вечным огнем провода. Он планировал сдать их в пункт приема металла. Однако охранник парка заметил происходящее и сделал мужчине замечание. Россиянин ушел, но потом вернулся и продолжил противоправные действия. Тогда его оставили полицейские.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России») УК РФ. Фигурант признал вину.