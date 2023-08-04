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17:45, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Ростовские власти опровергли сообщения о нападении на пост ДПС

Губернатор Голубев опроверг сообщения о нападении на пост ДПС на въезде в Ростов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Сообщения о нападении на пост ДПС на въезде в Ростов-на-дону со стороны Таганрога оказались недостоверными, на месте проводились учения.

Издание Baza и Telegram-канал Don Mash сообщили, что проводится проверка информации о нападении на пост ДПС. Утверждалось, что на место были направлены несколько экипажей полиции. По словам источников Baza, экипаж, запросивший подкрепление, перестал выходить на связь с коллегами.

Власти опровергли эти сообщения. «Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По информации двух источников 161.RU в полиции, на месте действительно происходили учения. Baza и Don Mash позднее выпустили уточненную информацию, где сообщалось, что нападение на ростовский пост ДПС оказалось учениями. Издание Baza указало, что замглавы ГИБДД Ростовской области приехал на пост и дал задание провести внезапные учения. Он хотел посмотреть, насколько быстро среагируют другие экипажи.

Новость широко разошлась в российских СМИ, позднее многочисленные издания и агентства выпустили материалы со ссылкой на заявление Голубева. Среди осветивших тему — Газета.Ru, Rostovgazeta, «АиФ», ТАСС, телеканал 360.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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