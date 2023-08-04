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12:06, 4 августа 2023Экономика

Курс доллара поднялся до 95 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В ходе торгов в пятницу, 4 августа, американская валюта побила новый рекорд — курс доллара на максимуме поднимался до 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Такую отметку валюта пробила впервые с 28 марта 2022 года.

По состоянию на 12:04 мск доллар торговался на уровне 94,9 рубля. Параллельно растет курс евро — в верхней точке валюта достигала 103,9 рубля. Позже курс немного снизился, до 103,6 рубля.

Курс доллара от TradingView

Аналитики пока не видят предпосылок к укреплению российской валюты и прогнозируют, что курс может немного скорректироваться в четвертом квартале года. Летом доллар вряд ли опустится ниже 91–96 рублей, а евро — 102–106 рублей, уверены эксперты.

В целом россиянам нужно привыкнуть к курсу 85–95 рублей за доллар, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Рубль «синхронно слабеет» как к доллару, так и к юаню, поэтому такой коридор выглядит наиболее вероятным, отметил он.

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    Мария Грушко
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