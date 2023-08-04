В Киеве призвали Зеленского прекратить «бросать на мясо» бойцов ВСУ

Экс-советник Кучмы призвал Зеленского прекратить «бросать на мясо» бойцов ВСУ

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить о прекращении огня во избежание дальнейших потерь. Об этом он заявил в ролике на своем YouTube-канале.

«Зеленский, хватит ребят на мясо бросать. <...> Отменяй военное положение и объявляй о прекращении огня», — высказался Соскин.

Он отметил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой сложилась сложная ситуация. В армии не хватает бойцов, из-за чего людей хватают на улице и отправляют в зону боевых действий, указал экс-советник Кучмы.

Ранее Соскин заявил о наивности Зеленского, который говорит о способности одержать победу в конфликте с Россией. Он указал, что Киев начал терять союзников из-за неудач ВСУ в ходе контрнаступления.