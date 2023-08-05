Генерал ВСУ заявил о дефиците инженерной техники на южном направлении

Генерал ВСУ Герега заявил о дефиците инженерной техники на южном направлении

Киев испытывает дефицит инженерной техники на южном направлении. Об этом заявил командующий силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Герега, передает Telegram-канал Military Media Center.

По словам бригадного генерала, для преодоления полос заграждения российских войск необходимо значительное число инженерно-саперных подразделений, чтобы проделывать проходы в заминированных территориях как вручную, так и с помощью спецтехники. Однако имеющейся техники на такое количество заграждений недостаточно.

Всего, по его словам, в группировке сил и средств поддержки ВСУ сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Около 200 военных прошли подготовку за рубежом, еще 150 завершат ее до конца августа. Герега добавил, что инженерные подразделения Украины получили до 100 единиц спецтехники от стран-партнеров.

Ранее Герега объяснил сложность наступательных действий на южном направлении. Он сообщил, что трудность заключается в установленной российскими войсками многоэшелонированной системе инженерных ограждений.