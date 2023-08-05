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09:20, 5 августа 2023Россия

Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

Шойгу и Мантуров провели совещание по ГОЗ в штабе объединенной группировки войск

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание по гособоронзаказу в штабе объединенной группировки войск РФ. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Совещание прошло в том числе с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа, говорится в сообщении.

Как следует из видео, помимо Шойгу и Мантурова в совещании участвовал и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее в июле Мантуров рассказал, что за месяц объемы боеприпасов, произведенных на российских оборонно-промышленных предприятиях, превысили показатели за весь 2022 год.

В мае министр обороны говорил, что в России приняли меры по увеличению темпов производства вооружения и военной техники, которая поставляется в зону спецоперации. Тогда он уточнял, что количество отремонтированного российского вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум.

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    Алина Гончарова
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