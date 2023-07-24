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19:54, 24 июля 2023Экономика

Власти оценили производство боеприпасов в России

Мантуров: производство боеприпасов в России за месяц превысило показатели 2022 года

Фото: РИА Новости

За месяц объемы боеприпасов, произведенных на российских оборонно-промышленных предприятиях, превысили показатели за весь 2022 год. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что большинство заводов выдерживают «беспрецедентные по срокам и объемам» планы-графики. Однако для производства на новых мощностях не хватает рабочих рук. В первую очередь речь идет о рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах, которые нужны для развертываемых площадок по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники.

По словам Мантурова, сейчас на предприятиях ОПК зафиксирован дефицит в размере более чем 16 тысяч специалистов. «Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены. Прежде всего это касается обеспечения кадровыми ресурсами, которых объективно не хватает нашей оборонке», — оценил он.

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    Мария Грушко
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