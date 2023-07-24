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17:49, 24 июля 2023Экономика

Кадровый дефицит в оборонной промышленности оценили

Мантуров: предприятиям ОПК нужно более 16 тысяч специалистов для развертываемых мощностей

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нуждаются более чем в 16 тысячах специалистов для наращивания производственных мощностей. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в первую очередь речь идет о рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах, которые нужны для развертываемых площадок по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Мантуров заявил о необходимости максимального содействия ОПК в выполнении поставленных перед ним задач, и прежде всего это касается обеспечения трудовыми ресурсами.

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Вице-премьер также попросил уделить внимание вопросу кадрового дефицита руководство регионов. Он призвал подключить к его решению не только службы занятости, но и «другие предприятия, которые могут помочь с человеческими ресурсами». Мантуров предложил применить комплексный подход и поработать над привлечением выпускников вузов на оборонные предприятия.

Ранее опрос, проведенный Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), показал рекордную с 2013 года нехватку трудовых ресурсов. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, выросла до 50 процентов, при этом об избытке рабочих рук говорят лишь 1,6 процента опрошенных. Такое положение дел может помешать предприятиям осуществлять инвестиции в производство, и в борьбе с кадровым голодом компании пересматривают требования к количеству и качеству работы сотрудников HR-департаментов.

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