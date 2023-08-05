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09:58, 5 августа 2023Россия

Володин оценил планы Байдена купить оружие Тайваню из средств для Украины

Володин: США готовит Тайваню участь Киева, чтобы отвлечь граждан от проблем

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США готовят Тайваню участь Украины, с помощью конфликта вокруг острова американский лидер Джо Байден хочет отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Планы Байдена купить оружие для Тайваня из средств для Киева оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он назвал это решение президента США очередной ошибкой. «Киевский режим не оправдал ожиданий Вашингтона. В США предвидят провал своей политики на украинском направлении. Перед риском утраты гегемонии ищут спасение в новом конфликте», — считает Володин.

Спикер Госдумы отметил, что рейтинг Байдена рекордно низкий и «с такими результатами выборы не выиграть». По его словам, конфликт вокруг Тайваня нужен «выжившему из ума Байдену», чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. Уточняется, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

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