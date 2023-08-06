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17:57, 6 августа 2023Спорт

Глава ОКР оценил требование Украины дисквалифицировать российскую саблистку

В ОКР заявили о некомпетентности Украины, требующей дисквалифицировать Смирнову

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил требование комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу Анну Смирнову. Его слова приводит ТАСС.

Поздняков заявил, что Рада может призывать к чему угодно, однако никакой юрисдикции по отношению к автономной спортивной организации у нее нет. «То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость людей, которые принимают это решение», — посчитал он.

3 августа стало известно, что в Раде приняли проект обращения по инциденту с участием Смирновой и украинки Ольги Харлан. В нем требуется пожизненно дисквалифицировать россиянку «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

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    Анастасия Борисова
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